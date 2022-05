319 neue Ansteckungen im Kreis

Dülmen

319 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch, 46 davon in Dülmen. Während die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis etwas steigt, bleibt die Zahl in Dülmen relativ stabil. Die Inzidenz sank am Mittwoch etwas.

Von Tatjana Thüner