311 neue Ansteckungen im Kreis

311 Neuinfektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Dienstag für den Kreis. Seit Beginn der Pandemie erkrankten somit 19.494 Personen am Coronavirus. Im Kreis wird damit wahrscheinlich bald die 20.000er-Marke geknackt werden.

Da im Kreis auch 59 Genesungen verzeichnet wurden, steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle um 252 auf 3510 an. In Dülmen standen 88 neue Ansteckungen fünf Genesungen gegenüber. Hier lag die Zahl der aktiven Fälle am Dienstag bei 818 (plus 83).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Coesfeld ging leicht nach unten und lag am Dienstag bei einem Wert von 1472,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 1486,1).

Am späten Dienstagnachmittag meldete das Kreisgesundheitsamt, dass sich 37 Personen mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus befinden. In keinem Fall sei eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich.