304 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis

Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt sowohl in Dülmen als auch im Kreis mehr Genesungen als Neuinfektionen. Somit sank auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle. Die Inzidenz nahm zudem ab und liegt nun bei einem Wert von 1397,7.

Für die Sieben-Tage-Inzidenz ging es deutlich zurück. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 1397,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dienstag lag die Inzidenz noch bei 1564.

Zum Vergleich: Vor rund einem Monat war der Wert noch über 2000, am 20. März betrug sie 2315,2.

Am Mittwoch standen außerdem in Dülmen 45 neue Ansteckungen 118 Genesungen gegenüber. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle nahm also ab auf 942.

Und auch kreisweit überwog die Zahl der Genesungen. Hier meldete das Kreisgesundheitsamt 304 Neuinfektionen und 591 Genesungen. Die Zahl der aktiven Fälle sank auf 4297.