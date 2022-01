25 neue Corona-Fälle über den Jahreswechsel

167 neue Ansteckungen im Kreis, davon 25 in Dülmen - und ein weiterer Todesfall: Der Kreis hat jetzt die Corona-Zahlen für die Tage rund um den Jahreswechsel veröffentlicht. Eine Auswertung lesen Sie hier.

Deutlich nach oben ging es über den Jahreswechsel mit den Corona-Zahlen in Dülmen und im Kreis. Insgesamt meldete das Kreisgesundheitsamt am Montag 167 Neuinfektionen, davon 25 in Dülmen. Demgegenüber stehen 18 Genesungen.

Damit ist die Zahl der aktiven Fälle in der Stadt wieder dreistellig: Gab es vor Silvester 95 aktive Infektionen, so sind nun 102. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Corona-Ansteckungen in Dülmen seit Pandemiebeginn auf 1699.

Weiteres Todesopfer in Olfen

Kreisweit gibt es aktuell 660 aktive Fälle, 80 mehr als vor dem Jahreswechsel. Leider musste der Kreis auch einen weiteren Todesfall vermelden, und zwar in Olfen. Damit sind seit Pandemiebeginn 107 Personen im Kreis nach einer Corona-Infektion verstorben. Die meisten aktiven Fälle meldet derzeit Lüdinghausen (106), die wenigsten Nordkirchen (29).

Relativ stabil bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis: Sie stieg von Sonntag auf Montag leicht von 132,8 auf jetzt 133,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.