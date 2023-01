240 Sekunden bis zum Vollbrand

Nur dreieinhalb Minuten nach dem ersten Funken kam es zum Vollbrand. Hans-Jürgen Thonen, Geschäftsführer der Bergflagge GbR, konnte die Entwicklung des Mülltonnen-Feuers an der Bergflagge anhand von Videoaufnahmen auswerten.

Vermeintlich ausgekühlte Asche richtete an der Bergflagge einen hohen Sachschaden an

Um 23.57 Uhr gibt es die ersten Funken. „Und dreieinhalb Minuten später stand alles im Vollbrand“, berichtet Hans-Jürgen Thonen.

0.08 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein, wenige Minuten später treffen die ersten Einsatzkräfte an der Bergflagge ein - da schlagen die Flammen schon meterhoch über der Abstellanlage für die rund 60 Biotonnen. Die meisten von ihnen schmelzen komplett, nur noch die Rollen bleiben übrig.

In der Nacht zu Montag hatte der Brand in dem Wohngebiet die Einsatzkräfte rund eine Stunde lang auf Trab gehalten (DZ berichtete). Und weil die Mülltonnen-Stellplätze der Bergflagge videoüberwacht sind, kann Thonen, Geschäftsführer der Bergflagge GbR, das Geschehen fast auf die Sekunde genau nachvollziehen.

Vor allem jedoch halfen die Aufnahmen bei der Suche nach dem Auslöser des Brandes. Und für den musste Thonen, zu seinem großen Erstaunen, ziemlich lange zurückgehen. Denn Asche löste das Feuer aus - und die war bereits gegen 13 Uhr am Sonntagmittag in eine der Biotonnen gefüllt worden. Also gut elf Stunden vorher.

