220 neue Corona-Fälle in Dülmen

Auch wenn sie am Mittwoch leicht sank: Der Kreis Coesfeld hat weiterhin die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk Münster. Heute wurden erneut mehr als 1000 weitere Fälle bekannt, davon 220 in Dülmen.

220 Neuinfektionen in Dülmen, 1115 im gesamten Kreis, dazu weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Münster: Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld sind weiter unverändert hoch.

Aktive Fälle gibt es derzeit 1340 in Dülmen (plus 66 im Vergleich zum Vortag) sowie 6837 (plus 280) auf Kreisebene. Der hohen Zahl an neuen Ansteckungen stehen 152 (Stadt) beziehungsweise 847 (Kreisgebiet) Genesungen gegenüber.

Die Inzidenz im Kreis Coesfeld stieg leicht an, sie lag am Mittwoch bei 2283,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Dienstag: 2247,3).