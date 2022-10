2,1 Millionen Euro - Stand jetzt

Funde wie die Glockengussgrube haben die Archäologen bei ihren Untersuchungen in Dülmen gemacht. Jetzt hat die Stadt eine Anfrage der Lokalpolitik beantwortet, was die Untersuchungen bisher gekostet haben.

Schon in der Sitzungsstaffel vor den Sommerferien erkundigte sich die Dülmener Politik nach den Gesamtkosten für die archäologischen Arbeiten, die seit fast zehn Jahren von mehreren Unternehmen durchgeführt werden. Besonders durch die weitere Ausweitung der Arbeiten in der Innenstadt durch den LWL kam Druck auf den Kessel (DZ berichtete). So sprach Hugo Ruthmann davon, dass durch die Bekanntgabe der Zahlen „der Wahnsinn sichtbar gemacht werde“.

Weiter forderte die Politik ein festgesetztes Ende der Grabungen, spätestens am Jahresende. In der vergangenen Ratssitzung fragte Ralf Schmidt (FDP) erneut nach, was die anhaltenden Arbeiten den nun kosten. Denn per Landesgesetz bleiben die Kosten für Archäologen beim Bauherren. Und so lange dieses Gesetz bestehe, habe die Stadt auch wenig bis gar keine rechtlichen Möglichkeiten, hatte Bürgermeister Carsten Hövekamp in der letzten Ratssitzung noch einmal verdeutlicht.

Nun hat die Stadt geantwortet: „Die Gesamtkosten im Zusammenhang mit den archäologischen Ausgrabungen belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Hiervon sind rund 1,8 Millionen Euro zu 50 Prozent förderfähig. Die Erstattung beläuft sich demnach auf rund 900.000 Euro“, heißt es in der Niederschrift zur Ratssitzung vom 22. September. Sprich: Für die Stadt sind bislang mindestens rund 1,3 Millionen Euro an Kosten entstanden.