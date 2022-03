201 neue Corona-Fälle am Freitag

Knapp unter 1000 Neuinfektionen im Kreis, etwa 200 davon in Dülmen, dazu mit die höchste Inzidenz in NRW: So hoch wie nie sind weiterhin die Corona-Zahlen vor Ort.

988 weitere Ansteckungen meldete das Kreis-Gesundheitsamt am Freitag, von 201 in Dülmen. Dem gegenüber stehen 337 Genesungen im gesamten Kreis-Gebiet sowie 75 in Dülmen. Die Folge: Mit der Zahl der aktiven Fälle geht es weiter nach oben. Kreisweit sind momentan 8157 Personen infiziert, in Dülmen sind es 1407.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag auf 2464,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 2397,7). Das ist nach wie vor der höchste Wert im gesamten Regierungsbezirk. Dahinter folgt die Stadt Münster (2337,5).