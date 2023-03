2000 Euro für Demenz-Allianz

Carsten Hövekamp (r.) und Rolf Werenbeck-Ueding übergaben die Spende an Jennifer Stocksley (l.) und Jutta Sliwinski.

Den Erlös des Benefiz-Abends in Höhe von 2000 Euro übergaben Bürgermeister Carsten Hövekamp und Rolf Werenbeck-Ueding, Leiter der Dülmener Polizeiwache, nun an die „Dülmener Allianz Leben mit Demenz“.

„Unser Ziel ist, die Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu sensibilisieren und die Lebenssituation von Betroffenen und ihren Angehörigen zu verbessern“, erläutert Jennifer Stocksley, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses.

Bürgermeister kündigt neues Konzert an

Gemeinsam mit Jutta Sliwinski von der Alexianer Münster GmbH nahm sie die Spende im Namen der Steuerungsgruppe entgegen. Was Hövekamp dabei ankündigte: Auch 2023 wird es wieder ein Konzert des Landespolizeiorchesters in Dülmen geben - nämlich am 8. Dezember.