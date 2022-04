192 Neuinfektionen in Dülmen

Dülmen

Sowohl die Inzidenz, als auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg am Dienstag an. Dazu kommt ein weiterer Todesfall nach einer Covid-19-Erkrankung in Olfen. Alle weiteren Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Kreis gibt es hier.

Von Tatjana Thüner