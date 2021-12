19 Neuinfektionen in Dülmen am Wochenende

117 neue Ansteckungen werden am Montag für den Kreis gemeldet, 19 davon für Dülmen. Für die Inzidenz ging es leicht nach oben, sie liegt aktuell bei 180,3.

146 aktive Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Montagmorgen für Dülmen. Dies sind zehn mehr als noch am Freitag. Über das Wochenende kamen insgesamt 19 neue Ansteckungen in Dülmen hinzu. Dem gegenüber stehen neun Menschen, die eine Erkrankung wieder überstanden haben.

Kreisweit kletterte am Wochenende die Zahl der aktiven Fälle auf 872 (plus 59). Hier gab es zuletzt 117 Neuinfektionen und 58 Genesungen.

Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 180,3 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner (Sonntag: 174,9).