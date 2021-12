106 Neuansteckungen gibt es am Mittwoch im Kreis Coesfeld. Dülmen verzeichnete dabei mit 19 weiteren Corona-Fällen das größte Plus. Auch für die Inzidenz ging es weiter nach oben.

19 Neuinfektionen in Dülmen meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwochmorgen. Dem entgegen stehen zwölf Genesungen. Hierdurch steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Stadt um sieben auf jetzt 127 an.

Auch kreisweit gab es einen deutlichen Anstieg an Neuansteckungen: 106 Personen infizierten sich zuletzt mit dem Coronavirus. 55 Personen überstanden im Gegenzug eine Erkrankung. Die Zahl der aktiven Fälle stieg kreisweit auf 743 (plus 51 im Vergleich zu Dienstag).

Die Sieben-Tage-Inzidenz machte ebenfalls einen Sprung nach oben. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch einen Wert von 186,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Dienstag: 177,6).