1,9 Millionen Euro für Turnhallen-Neubau

Millionenspritze aus Berlin: Der Neubau der Turnhalle an der Augustinus-Schule wird vom Bund mit 1,9 Millionen Euro gefördert. Bis die Arbeiten startet, dauert es aber noch ein bisschen.

Einen Förderbescheid in Höhe von 1,9 Millionen Euro hat Dülmen jetzt vom Bundesinnenministerium erhalten: Das Geld ist für den Turnhallen-Neubau an der Augustinus-Schule vorgesehen. Die Stadt hatte sich für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben und den Zuschlag erhalten.

Der Neubau der Turnhalle beginnt im Anschluss an den Umbau der Schule, voraussichtlich im Jahr 2023: Die alte Halle wird dann abgerissen und durch eine neue, größere Sportstätte ersetzt. Für den Bau sind Investitionen in Höhe von 4,2 Millionen Euro vorgesehen.

Derzeit laufen noch die Arbeiten auf dem Schulgelände auf Hochtouren. Ein neuer Anbau mit Klassen- und Nebenräumen ist bereits fertiggestellt, eine neue Mensa und ein neuer Verwaltungstrakt sind im Bau, so eine Mitteilung. Die Stadt Dülmen macht die Schule damit auch fit für den Ganztagsbetrieb.