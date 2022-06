188 neue Corona-Fälle am Wochenende

Plus 188: So viele neuen Corona-Fälle sind am Wochenende in Dülmen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen jedoch 396 Genesungen, weshalb die Zahl der aktiven Ansteckungen leicht gesunken ist und nun bei 881 liegt.

Kreisweit wurden übers Wochenende 805 neue Infektionen sowie 1470 Genesungen bekannt, aktive Corona-Fälle gibt es derzeit 3285.

Unverändert hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis. Lag der Wert am Freitag bei 1398,2, so sank er leicht übers Wochenende auf 1244,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.