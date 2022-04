602 neue Ansteckungen meldete das Kreisgesundheitsamt Dienstag für den Kreis, 186 davon in Dülmen. Da die Zahl der Genesungen die der Neuinfektionen überschritten, sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle aber insgesamt. Hinzu kam am Dienstag aber auch ein neuer Todesfall.

Eine weitere Person ist in Lüdinghausen nach einer Covid19-Infektion verstorben, das meldete das Kreisgesundheitsamt am Dienstagmorgen.

Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag wieder leicht an. Wo der Wert am Montag noch bei 1905,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern lag, betrug er am Dienstag 1920,6.

Hinzu kommen außerdem 186 Neuinfektionen in Dülmen. Dem gegenüber standen 216 Genesungen, womit die Zahl der aktiven Fälle um 27 auf 1131 sank.

Auch kreisweit ging die Zahl der aktiven Corona-Fälle zurück. Und zwar auf 5330 (minus 293). Hier verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 602 neue Ansteckungen und 897 Menschen, die sich von einer Erkrankung erholt haben.