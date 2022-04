180 neue Corona-Fälle in Dülmen

Während die Inzidenz recht stabil blieb, stiegen die weiteren Corona-Zahlen Donnerstag wieder an. Dülmen verzeichnet zudem weiterhin die meisten aktiven Fälle im Kreis.

Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld bleiben weiter auf hohem Niveau: 704 Neuinfektionen meldete das Kreis-Gesundheitsamt am Donnerstag, davon 180 in Dülmen. Dem gegenüber stehen 126 (Kreis) beziehungsweise 46 (Stadt) Genesungen. Aktive Corona-Fälle gibt es damit in Dülmen 1185 sowie 5854 auf Kreisebene.

Nach Dülmen werden aktuell die meisten aktiven Infektionen in Coesfeld (1103) verzeichnet, die wenigsten in Havixbeck (257). Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn in Dülmen bislang 11.180 Personen mit Corona angesteckt, im gesamten Kreis sind es 56.535.

Kaum verändert hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz: Der Wert sank im Vergleich zu Mittwoch (1775,6) leicht auf 1746,6 am Donnerstag.