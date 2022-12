1600 Euro für Hitler-Foto

Ein Foto von Adolf Hitler in seinem WhatsApp-Status hat für einen 60-jährigen Dülmener jetzt Folgen.

Ein 60-jähriger Dülmener hat in seinem Status des Messenger-Dienstes „WhatsApp“ ein Foto von Adolf Hitler veröffentlicht, auf dem er seine „Führer-Uniform“ trägt und den rechten angewinkelten Arm zum Gruß erhebt.

Weiterhin war oberhalb des Bildes der Text zu lesen: „Gratulation liebe Bundesregierung. Deutsche Panzer auf sowjetischem Territorium im Krieg gegen Russland. Das hat vor euch nur noch einer geschafft.“

800 Euro für Gedenkstätte

Wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ musste sich der nicht vorbestrafte Mann nun einem Verfahren vor dem Amtsgericht Dülmen stellen. Dieses stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage in Höhe von 1600 Euro ein. 800 Euro davon gehen an die Staatskasse, die restlichen 800 Euro an die Gedenkstätte für Opfer des Regimes der Nationalsozialisten.