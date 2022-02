142 weitere Corona-Fälle in Dülmen

Die Sieben-Tage- Inzidenz im Kreis Coesfeld stieg am Freitag leicht an, sie liegt nun bei 1423,5. In Dülmen wurden derweil 142 weitere Corona-Infektionen bekannt, im Kreis 635. Weitere Infos finden Sie hier.

142 Neuinfektionen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Freitag in Dülmen. Dem gegenüber standen 124 Personen, die eine Erkrankung mit dem Coronavirus überstanden hatten. Insgesamt stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen somit um 17 auf 733 an.

Kreisweit meldete das Gesundheitsamt am Freitag 635 neue Ansteckungen und 637 Genesungen. Die Zahl der aktiven Fälle sank somit auf 3494 (minus drei).

Das Robert-Koch-Institut verzeichnete zudem einen leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis. Der Wert lag am Freitag bei 1424,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 1402,7).