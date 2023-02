14 Tonnen bei Kolpingsammlung

Über 14 Tonnen gespendeter Altkleider kamen bei der Straßensammlung der Kolpingsfamilie Dülmen am Samstag zusammen. Etwa 60 Helfer waren dabei auf den elf Fahrzeugen oder am Sammelpunkt im Sportzentrum Süd im Einsatz.

„Wir sind von den Ergebnissen fast erschlagen worden und hatten eher mit einer geringeren Menge gerechnet“, so Ralf Alfschnieder von der Kolpingsfamilie Dülmen nach Abschluss der großen Altkleidersammlung am Samstag.

Nach den Erfahrungen anderer Kolpingsfamilien und der Kolping Recycling in Fulda hatten sich die Dülmener eher auf einen zehnprozentigen Rückgang der Sammelmenge gegenüber dem Jahr 2022 eingerichtet. Stattdessen wurde die Menge um zehn Prozent übertroffen und Alfschnieder rechnet mit etwa 14 bis 15 Tonnen, die am Straßenrand von den knapp 60 Helfern abgeholt wurden.

Nur einmal hatte die Sammlung im Jahre 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen und die Probleme anderer Kolpingsfamilien, bei denen die Sammlung wegen fehlender Helfer komplett ausfallen müssen, kennen die Dülmener nicht.

So waren erneut an die 60 Helfer auf den elf Fahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs und weitere helfende Hände warteten an der Umladestation am Sportzentrum Süd. Hier war auch eine Verpflegungsstation eingerichtet.

