135 neue Corona-Fälle in Dülmen

Die Inzidenz im Kreis geht weiter leicht zurück, die Zahl der Neuinfektionen in Dülmen bleibt aber dreistellig: Das sind die aktuellen Corona-Zahlen.

Aktuell sind 1134 Dülmenerinnen und Dülmener an Covid-19 erkrankt. Diese Zahl veröffentlichte am Mittwochmorgen das Kreisgesundheitsamt. Unter den an Corona-Erkrankten befinden sich 135 Neu-Infizierte. Im Vergleich zu Dienstag konnten 132 Menschen als genesen bezeichnet werden.

Damit erhöhte sich die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen im Vergleich zu Dienstag lediglich um drei. Insgesamt meldete das Kreisgesundheitsamt 801 Neu-Infektionen und 660 Genesungen, was einen Anstieg der aktiven Fälle auf 5468 ergibt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Mittwoch bei 1781,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Dienstag: 1920,6).