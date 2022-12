132.000 Euro für Projekte gesammelt

Dies berichtete Schatzmeister Norbert Winkelhues jetzt auf der Mitgliederversammlung - wegen Corona der ersten seit Mitte 2020. Nach der Entlastung von Schatzmeister und Vorstand standen Neuwahlen des Vorstandes an.

Sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit bestimmten die Mitglieder erneut einstimmig Werner Jostmeier zum Vorsitzenden, und auch der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt.

24 ganz unterschiedliche Ideen

Anschließend gab es einen kurzen Überblick über die wesentlichen Projekte der vergangenen Monate, einschließlich der Maßnahmen zur digitalen Ausstattung und der Beteiligung an neuen Fahrradstationen. Etliche Aktionen hätten sich dabei durch eine Befragung unter den Beschäftigten entwickelt, so eine Mitteilung. 24 ganz unterschiedliche Ideen zum Wohle der Patienten oder der Mitarbeitenden seien direkt zusammen gekommen.

Seitdem würden sich immer wieder Beschäftigte mit praxisnahen Vorschlägen an den Verein wenden, der in den Jahren 2020 und 2021 Einnahmen in Höhe in fast 670.000 Euro erzielen konnte. Dabei handelte es sich um meist zweckgebundene Spenden, Mitgliedsbeiträge sowie Zuschüsse. Dazu kamen Nachlass-Spenden sowie Sammlungen von Angehörigen nach dem Tod eines Familienmitglieds (statt Kranzspenden).

Quäntchen mehr Qualität

„So können wir gerade in der heutigen angespannten Situation in den Krankenhäusern an manchen Stellen für ‚ein Quäntchen mehr‘ Qualität sorgen“, freut sich Werner Jostmeier. „Denn ein Ziel unseres Vereins ist es, unsere hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und damit die erstklassige Medizin vor unserer Haustür auch weiterhin zu gewährleisten.“