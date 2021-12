13 Neuinfektionen in Dülmen

Am Freitagmorgen werden sowohl kreisweit als auch in Dülmen mehr Genesungen als Neuinfektionen verzeichnet. Damit ging die Zahl der aktiven Fälle leicht zurück. Die Inzidenz macht trotzdem einen kleinen Sprung nach oben.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist am Freitag in Dülmen leicht um zwei auf 136 gesunken. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete zuletzt 13 Neuinfektionen in der Stadt, 15 Personen haben sich hingegen wieder von einer Erkrankung erholt.

Auch kreisweit geht die Anzahl der aktuell Corona-Infizierten leicht um sieben auf jetzt noch 813 zurück. 67 Personen steckten sich neu an. Dem gegenüber stehen 74 Genesungen.

Leicht nach oben ging es am Freitag mit der Sieben-Tage-Inzidenz, die auf 204,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kletterte (Donnerstag: 200,3).