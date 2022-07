Kreis-Appell: 112 nur in Notfällen wählen

Der Rettungsdienst des Kreises Coesfeld hat aktuell mit gravierenden Personalausfällen zu kämpfen. Deshalb appelliert er an die Bevölkerung im Kreis, den Notruf 112 nur in Notfällen zu wählen. Ansonsten steht der hausärztliche Notdienst auch abends und am Wochenende zur Verfügung – und ist unter der Rufnummer 116117 erreichbar.

In Coesfeld und Dülmen gibt es Notdienstpraxen, deren Adressen und Sprechzeiten auf der Seite https://www.coesfelder-aerztering.de/notfallpraxen.html zu finden sind. In Dülmen befindet sich die Notdienstpraxis am Dülmener Krankenhaus, Zugang über die Straße Am Schlossgarten.