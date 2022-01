110 weitere Corona-Fälle in Dülmen

469 Neuinfektionen im Kreis - davon 110 in Dülmen. Diese Zahlen meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Dem gegenüber standen 435 Genesungen im Kreis (89 in Dülmen).

Somit stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis wie auch in der Stadt am Donnerstag erneut an. 2481 aktive Fälle zählte der Kreis, das sind 37 mehr als noch am Vortag. In Dülmen stieg die Zahl um 21 auf 522 aktive Fälle an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis kletterte ebenfalls weiter: Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 1084,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 1032,1.