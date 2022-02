102 Neuinfektionen in Dülmen

590 neue Ansteckungen meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag - 102 davon in Dülmen. Die Inzidenz hingegen bleibt weiter relativ stabil.

102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag für Dülmen. 590 neue Ansteckungen gab es kreisweit. Dem gegenüber standen 74 Genesungen in Dülmen und 332 im Kreis.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg somit erneut an: in Dülmen um 28 auf 880 und im Kreis auf 4229 (plus 258).

Die Sieben-Tage-Inzidenz veränderte sich hingegen nur minimal und lag am Donnerstag bei einem Wert von 1425,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 1410,9).