Hotel Weberei Bendix bereitet sich auf Eröffnung im Juli vor

Tradition trifft Moderne

Dülmen. Mit Riesenschritten gehen die Arbeiten am früheren Lagerhaus Bendix voran. Bereits in einem Monat, am 15. Juli, werden dort die ersten Gäste erwartet, die im Hotel Weberei Bendix modernen Hotelkomfort in historischen Mauern genießen wollen.