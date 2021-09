Extreme Parteien sind im Osten stark

AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla (l.) und Alexander Gauland, Vorsitzender der Afd-Bundestagsfraktion, reagieren bei der Wahlparty der AfD am Sonntagabend auf die ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl – die Rechtspopulisten haben sich trotz Verlusten knapp in der Zweistelligkeit gehalten.

Weniger als 2,9 Prozent in Münster, rund um die Fünf-Prozent-Grenze im Münsterland – aber mit rund einem Viertel der Stimmen jeweils stärkste Partei in Sachsen und Thüringen. Der Blick auf die Karte mit den AfD-Wahlergebnissen sieht aus, als gäbe es die innerdeutsche Grenze noch. Ganz ähnlich wirkt die Karte der Zweitstimmen-Ergebnisse der Linkspartei: Auch hier zeichnet sich klar ab, wo einst die Mauer stand.

Mit den Karten ließe sich die Aussage des Ostbeauftragten der scheidenden Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), illus­trieren: Ein Teil der Bevölkerung in den neuen Ländern sei „in einer Form diktatursozialisiert“, sagte er im Mai, „dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind”. Der Erfolg der Extreme von links und rechts im Osten deutet darauf hin, dass Wanderwitz’ Analyse zutrifft.

Stadium der Protestpartei verlassen

Erfreulich: Bundesweit gesehen haben beide Ex­treme verloren. Die Linke hat sich nahezu halbiert auf 4,9 Prozent, die AfD ist mit 10,3 Prozent (minus: 2,3 Punkte) gerade eben noch zweistellig – was jeweils an ihrer Schwäche im Westen liegt.

Das Bedenkliche: Trotz ihrer weiteren Radikalisierung, trotz der Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes, trotz interner Machtkämpfe, trotz peinlicher Patzer im Wahlkampf (Stichwort: deutsche Dichter) hat die AfD ein stabiles Ergebnis eingefahren. Die Rechtspopulisten haben das Stadium der Protestpartei verlassen; sie können sich auf eine verfestigte Basis stützen, die sie nicht trotz, sondern eher wegen der rechtsex­tremen Tendenzen wählt.

Klarte Kante zeigen

Die AfD ist besonders dort stark, wo sie besonders extrem ist: in Thüringen unter dem Rechtsausleger Björn Höcke und in Sachsen. Das lässt für die Zukunft eine weitere Radikalisierung erwarten, noch mehr Einfluss völkischer Nationalisten in der AfD.

Vor allem macht es aber klar, dass alle Versuche scheitern müssen, angeblich zur AfD abgewanderte Unionswähler durch einen Rechtsruck zurückzugewinnen. Selbst Unions-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen, dessen An- und Auftreten manchem CDUler je nach Temperament Schames- oder Zornesröte ins Gesicht trieben, ist es trotz seines massiven Werbens um AfD-Wähler nicht gelungen, seinen Wahlkreis zu erobern – mehr noch: Die AfD hat im Maaßen-Wahlkreis bei den Zweitstimmen sogar zugelegt. Gegen die AfD hilft kein Anbiedern an deren Wähler, sondern nur klare Kante – auch gegen die in der eigenen Partei, die an der Brandmauer kratzen.