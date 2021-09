Drei heimliche Gewinner: Söder, Habeck und Klingbeil könnten persönlich profitieren

Zwei haben ihre Duelle um die Macht in ihren Parteien verloren, einer stand kurz vor der Abberufung. Markus Söder und Robert Habeck gelang es nicht, sich bei der Kandidatenkür innerhalb der Union und den Grünen durchzusetzen, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kämpfte monatelang mit Umfragewerten zwischen 13 und 15 Prozent. Doch sie könnten zu heimlichen Gewinnern werden.

Markus Söder: Er scheiterte im Frühling am Widerstand des engeren CDU-Parteivorstandes, der sich für Armin Laschet einsetzte und den NRW-Ministerpräsidenten als gemeinsamen Kanzlerkandidaten durchzusetzten vermochte. Die mittlere Parteiebene und die Basis hätten sich wohl für Söder entschieden, der in Umfragen weit über Bayern hinaus gute Zustimmungswerte einfuhr. Die CSU zog sich grummelnd nach Bayern zurück, auch Söder gelang es in den ersten Wochen nicht, seine persönliche Enttäuschung über den verwehrten Karrieresprung zu verbergen. Seine Hilfe für Laschet im Wahlkampf war halbherzig – erst in den letzten Wochen rang er sich durch, „den Armin“ zu unterstützen. Söder dürfte bei einem schwachen Wahlergebnis für Laschet seine Macht in Berlin ausbauen – auch wenn die CSU-Landesgruppe kleiner werden dürfte und die Ministerposten weg sein könnten. Doch seine Attitüde des „Mit mir wäre das nicht passiert“ könnte den Bayern zum Machtfaktor innerhalb der Union werden lassen. Es droht ohnehin ein Krieg der Männer um die Macht, Söder dürfte ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Robert Habeck: Auch der Co-Vorsitzende der Grünen kämpft noch immer mit seiner Niederlage im parteiinternen Rennen. Der smarte Ex-Minister aus Schleswig-Holstein füllt Marktplätze und Säle, ist programmatisch versiert, im Fernsehen wirksam – und verfügt anders als Annalena Baerbock über einen ungeschönten Lebenslauf. In Umfragen rangiert er stabil und dauerhaft auf vorderen Plätzen bei der Frage, welcher Politiker Glaubwürdigkeit verkörpert. Hinter vorgehaltener Hand äußern Funktionäre der Grünen die Meinung, dass die Partei mit Robert Habeck wahrscheinlich wirklich die Chance gehabt hätte, das Kanzleramt zu erobern. Aber auch im Rahmen der anstehenden Koalitionsverhandlungen dürfte Habeck, der über Regierungserfahrung als Landesminister verfügt, eine zentrale Rolle für die Grünen einnehmen.

Lars Klingbeil: Im Frühling war die Stimmung für die SPD schlecht. Bis auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz hatte der SPD-Generalsekretär wenig bis keinen Grund zur Freude. „Was macht eigentlich der Klingbeil?“, hieß es nicht nur bei der NRW-SPD, sondern auch in der Willy-Brandt-Zentrale. Doch irgendwann kam der Umschwung, wurden die Umfragen besser. Natürlich lag das auch am Kanzlerkandidaten Scholz, der als seriöser Finanzminister Ansehen in der Bevölkerung genoss. Parallel dazu gerieten die Konkurrenten Baerbock und Laschet durch eigene Fehler ins Straucheln. Klingbeil – als Generalsekretär auch verantwortlich für den Wahlkampf – schärfte die Kampagne nach. Mehr Scholz, weniger Partei, unterlegt mit einem aggressiv-auffälligen Rot. „Auf den Kanzler kommt es an“, stand auf den Plakaten. Adressaten sind die Helmut-Schmidt-Angela-Merkel-Fans, denen Sicherheit über alles geht. Das Konzept geht offenbar auf, Scholz zieht in Umfragen von Platz drei auf Platz eins. Und Klingbeil – dies ist seine größte Leistung – gelang es, die SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aus der öffentlichen Wahrnehmung herauszuhalten.