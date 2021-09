„Uns geht es nicht um Karrieren“

Im Bundestagswahlkampf richten sich derzeit alle Blicke auf die FDP, die als möglicher Königsmacher einer Koalition gilt. Im Interview mit unseren Redaktionsmitgliedern Stefan Biestmann, Martin Ellerich und Frank Polke spricht FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner über Koalitionen, die Razzien im Finanzministerium und seine Ambitionen, selbst als Finanzminister zu agieren.

Ermittler haben am Donnerstag das Finanz- und das Justizministerium durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls. Welche Verantwortung trägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz an den Vorgängen?

Lindner: Die Durchsuchung des Finanzministeriums lässt Zweifel entstehen, ob Herr Scholz seinen Geschäftsbereich im Griff hat. Beim Wirecard-Skandal und den Cum-Ex-Geschäften gab es schon Fragezeichen. Dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück sein Bundesministerium durchsucht, ist ein einmaliger Vorgang. Das ist möglicherweise eine Sache für den Bundestag.

Sie haben mehrfach betont, dass Sie in einer künftigen Koalition als Finanzminister agieren wollen. Ist das auch eine Bedingung in Koalitionsverhandlungen?

Lindner: Für uns sind nicht Karrieren entscheidend. Es geht um Inhalte. Wir haben das Angebot gemacht, für den Fall einer Regierungsbeteiligung das Bundesfinanzministerium zu übernehmen, weil wir angesichts des enormen Defizits im Staatshaushalt und der wachsenden Inflationsrisiken eine Rückkehr zu geordneten Staatsfinanzen für dringlich halten. Wir müssen zum anderen den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland verstärken. Dafür wollen wir unnötige Milliarden-Subventionen wie zum Beispiel für E-Autos streichen, Super-Abschreibungen für private Investitionen einführen und die Schuldenbremse einhalten.

Wie soll das trotz der Belastungen durch Corona gelingen?

Lindner: Wir werden die Corona-Schulden nur durch wirtschaftliche Belebung hinter uns lassen können. Erste Priorität muss sein, die Bedingungen für das Erwirtschaften des Wohlstandes zu verbessern. Der dazu ratsame Bürokratieabbau kostet zudem kein Geld, sondern spart welches.

Koalitionsaussagen sind im Wahlkampf das große Thema. Die FDP hält sich aber nach wie vor sowohl eine „Ampel“ als auch „Jamaika“ offen. . .

Lindner: Wir sind eine eigenständige Partei mit eigenen Positionen. Wir schließen Steuererhöhungen und ein Aufweichen der Schuldenbremse aus. Wir werben für wirtschaftliche Vernunft, solide Finanzen und Investitionen in Bildung statt in Umverteilung. Damit stehen wir der Union näher als SPD und Grünen.

Sie sind für die Absage an eine Jamaika-Koalition 2017 scharf kritisiert worden. Sind Sie jetzt nicht gezwungen, eine Koalition einzugehen und sich nicht erneut vor der Regierungsverantwortung zu drücken?

Lindner: Wir haben uns nicht gedrückt, sondern uns an Wahlversprechen gehalten. Deshalb sind wir nun besonders glaubwürdig. Unsere Grundüberzeugung ist uns wichtiger als Dienstwagen. Tatsächlich könnte ich ja schon vier Jahre Vizekanzler sein. Allerdings wäre der Preis gewesen, dass das Land nach links rückt. Denn Frau Merkel und die CDU wollten den Grünen quasi die Richtlinienkompetenz bei der Flüchtlings-, Energie- und Wirtschaftspolitik opfern. Wir nicht.

Das Afghanistan-Desaster hat den Wahlkampf überschattet. Welche Konsequenzen müssen gezogen werden?

Lindner: Wir wollen aufklären, auch durch einen Untersuchungsausschuss des nächsten Bundestags. Offenbar wurde ja frühzeitig auch von der deutschen Botschaft in Kabul vor einer Übernahme der Taliban gewarnt. Klar ist: Wir müssen die Sicherheitspolitik in jedem Fall neu organisieren. Wir brauchen einen Bundessicherheitsrat, in dem sich Kanzleramt, Ministerien und Nachrichtendienste koordinieren. An dieser Koordinierung hat es gemangelt.

Die Parteien zieren sich um eine Antwort auf die Frage, wie teuer der Klimaschutz für die Bürger sein soll. Welche Antwort geben Sie?

Lindner: Es liegt in unserer Hand. Wenn wir wie die Grünen nur mit Verboten und Subventionen arbeiten, wird die Klimaneutralität teurer. Wir wollen ein marktwirtschaftliches Modell mit einem klaren CO2-­Deckel­, damit die Klimaziele sicher erreicht werden. Unter diesem Deckel soll es aber Technologieoffenheit und Ideenwettbewerb geben. Als Verbotsnation wird uns niemand folgen. Als Technologienation können wir dagegen weltweit ein Vorbild sein, wenn wir Klimaschutz mit Freiheit und Wohlstand verbinden.

In den Umfragen liegt die FDP nur wenige Prozentpunkte hinter den Grünen. Schmerzt es Sie, dass Sie beim zweiten TV-Triell am Sonntagabend nur zuschauen dürfen?

Lindner: Nein, aber wir hätten Anregungen. Im letzten Duell tauchte das Thema Bildung zum Beispiel nicht auf. Da muss sich der Bund viel stärker engagieren. Auch nicht das Thema Rente. Dabei müssen wir den Traum vom längeren Leben endlich auch durch eine nachhaltige Finanzierung der Sozialversicherungen abbilden.

