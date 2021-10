Nachlese: Unterwegs mit der DZ - Leser erkunden acht Tage lang die Blumenriviera

Das prachtvolle Monaco, die eindrucksvollen Jugendstilpaläste von San Remo oder Genua, den größten italienischen Handelshafen: All das erlebten die Teilnehmer einer DZ-Leserreise an die Blumenriviera.

Ausflüge entlang der ligurischen Riviera und der Côte d’Azur standen dabei auf dem Programm. Von Düsseldorf aus ging es mit dem Flieger nach Nizza, übernachtet wurde im Hotel Boncardo in Finale Ligure. Doch nicht nur die Küstenstädte besuchten die DZ-Leser: So führte eine Tour beispielsweise ins Hinterland von Imperia, wo das berühmte kalt gepresste Olivenöl „Extra vergine“ hergestellt wird. Und in Dolceacqua wurde die berühmte Ponte Vecchio (Foto) bestaunt.