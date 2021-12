Nachlese: Flussgenuss im Goldenen Herbst zwischen Rheinland, Moselland und Saar

Bei ihrer gemeinsamen Flusskreuzfahrt unter dem Motto „Weingärten an Mosel und Saar“ vom 20. bis 24. Oktober – organisiert von TCI-Reisen aus Bremerhaven – erlebten sie die Vielfalt frühherbstlichen Wetters: vom Nieselregen, über Nebelschwaden, wunderschönem Sonnenschein, bis hin zu frostigen Temperaturen und unwetterartigen Böen mit peitschendem Regen. Letztere Kapriolen hätten um ein Haar das vorzeitige Ende der Schiffskreuzfahrt bedeutet. Davon hatte die Gruppe bei ihrem Besuch des romanischen Klosters Maria Laach wenige Stunden vor ihrer Einschiffung in Köln noch nichts geahnt. Was war geschehen?

Gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen (21. Oktober) röhrten die Motoren der Amadeus Princess. Plötzlich peitschte ein heftiger Windstoß durch so manch geöffnetes Fenster. Ein Unwetter auf der Mosel nahm seinen Lauf. Erst wenige Stunden zuvor gegen 17 Uhr hatte das 110 Meter lange und 11,4 Meter breite Schiff von seinem Ankerplatz am Kölner Schokoladenmuseum abgelegt. Kurz nach drei Uhr erreichte das schwimmende Hotel die Moselmündung am Deutschen Eck in Koblenz und nahm Kurs moselaufwärts.



Um 3:34 Uhr war schlagartig die Nachtruhe vorbei. Von einem lauten Rumms, begleitet von einem mächtigen Ruck, wurden die Reisenden unsanft aus dem Schlaf gerissen. Schubladen öffneten sich schlagartig, Wasserflaschen und Gläser fielen in den Kabinen zu Boden und zerbarsten. Im Treppenhaus des Schiffs lagen die rot-glasierten Portalvasen in Scherben. Verschreckt und schlaftrunken lugten die Gäste aus ihren Zimmern. Männer in schwarzen Overalls huschten über die Gänge. Als verantwortlicher Reisebegleiter für 27 Personen heftete sich der frühere Bistumsredakteur Matthias Risser an die Fersen der technischen Crew. Diese zeigte sich zunächst genauso ratlos wie die 137 Passagiere an Bord. Oben am „Sonnendeck“ erfuhr der Reisbegleiter, ein waschechter Moselaner, dass das Schiff offensichtlich gegen einen stählernen Bogen der Eisenbahnbrücke Koblenz-Güls geprallt war. „Durch eine Sturmböe wurde das Brückenjoch zu nahe am Brückenpfeiler durchfahren und es kam trotz Notmanövers zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde die Brücke und das Fahrgastkabinenschiff stark beschädigt“, heißt es im offiziellen Presseportal der Wasserschutzpolizei. Das Wort Havarie machte schnell die Runde – Havarie, ein Wort das aufschreckt und verstört, aber nur ganz allgemein „eine plötzlich auftretende Störung“ beschreibt.

Wenige Minuten nach der Havarie auf dem nächtlichen „Regendeck“: Hier war erst das ganze Ausmaß des Unglücks zu sehen. Zu Bruch gegangen waren zwei große Panoramascheiben im obersten Stockwerk und eine elektronische Vorrichtung. Durch die heftige Kollision war auch der linke vordere Bereich oberhalb der Panoramafenster mächtig eingedrückt worden. Wenige Stunden später beim Frühstück machte die Nachricht die Runde, dass das Schiff wohlmöglich manövrierunfähg sei. Das nämlich hätte nach wenigen Stunden Flusskreuzfahrt bereits das vorzeitige Ende der Reise bedeutet. Daran wollte zu dem jetzigen Zeitpunkt keiner denken.

Doch der mehrstündige Zwangsstopp am Moselufer gelegenen Lehmen, von der Unfallstelle 14 Kilometer stromaufwärts entfernt, ließ Zweifel aufkommen. Hier kamen zur Inspizierung Wasserschutzpolizei und Fachleute des Wasser- und Schifffahrtsamtes an Bord. Dann gegen Mittag die erlösende Nachricht. Die Schiffstour kann vorerst fortgesetzt werden – wenigstens bis ins 30 Kilometer entfernte Cochem zur Schiffsunfallaufnahme. Und dann …?

Die gut dreistündige Schifffahrt nach Cochem entschädigte wieder für das erlebte Ungemach. Angesichts eisiger Temperaturen und einem nassfrischen Moselwind, trauten sich nur wenige Gäste aufs Oberdeck. Diejenigen, die nicht die gemütlichen Räume des Innendecks zum Plausch, bei einer Tasse Kaffee, einem Weinchen oder Bierchen nutzten, genossen die freie Sicht auf malerische Dörfer, umgeben von Bäumen und Weinbergen in ihrer kupferroten bis goldgelben Pracht. Bereits vom Zwangsliegeplatz in Lehmen aus, strahlten die im milden Herbstlicht liegenden terrassierten Hänge in herbstlichen Farben, versetzt mit grünen Tupfen. Und die in den Hängen verstreut liegenden steilen Schieferklippen standen mit ihren Grau-, Blau-, Rot- und Lilatönen im spannungsreichen Kontrast zur Symphonie der buntgefärbten Rebenblätter. „Wie können die Moselwinzer diese mitunter kleinen Fleckchen nur bewirtschaften?“, rätselten die Flusskreuzfahrer nicht nur angesichts der Steillagen in Lehmen, sondern auch an weiteren Orten wie Beilstein, Ediger, Neef, St. Aldegund, Merl, Zell und Bernkastel-Kues.

Es gibt ihn auch, den technischen Helfer am Berg: die sogenannte Monorackbahn, eine eingleisige Zahnradbahn. Diese führt einen Wagen auf einer Schiene durch die Steillagen bis nach oben. Doch nicht jeder kann sich diese Bahn trotz EU-Förderung leisten. So schreitet seit Jahren das Weinbergssterben an der Mosel voran. Nur wenige der Winzerkinder wollen noch die schwere Arbeit im Weinberg verrichten. Ein Bachelor oder gar ein Master in Betriebswirtschaft bringt heute mehr als das dreifache Einkommen eines Winzers – und auch keine dreckigen Finger. Gerade wegen des Mangels an geeigneten Helfern müssen die typischen Steillagen aufgegeben werden, trotz uralter Reben und Qualitäten der höchsten Gütestufe. An ihre Stelle pflanzt man teilweise an den bis zu 65 Grad steilen Hängen des Bremmer Calmont, dem steilsten Weinberg der Welt, den roten Weinbergspfirsich an. Seit Jahren schon bietet der Winzer als Zusatzangebot auch Weinbergspfirsisch-Marmelade oder Geee an und aus dem roten Fruchtfleisch ein „lecker Likörchen“. Lieblich die Landschaft, so auch die Sprache der Moselaner, die von ihrem Dialekt und ihrer Geschichte her Franken, besser gesagt Moselfranken und keine Rheinländer sind. Vom Wuchs her nicht die Größten, gelten sie als sehr leutselig, humorvoll, schlagfertig und zuverlässig.

Noch eine Besonderheit konnte man am Zwangsstopp in Lehmen entdecken: die „Lavendel- und Naturkräuterfels-Terrassen. „Lavendel statt Reben“, heißt hier die Devise. In dem mediterranen Kleinklima gedeiht der „violette Franzose“ besonders gut. Die Nachfahren der Lehmener Ratzejungen – das waren einst jene Burschen im Dorf, die mit der Kiepe auf dem Rücken den Mist in den Weinberg trugen – haben die intensiv duftende Pracht angepflanzt. Parallel zum Hang in den Schieferboden gesetzt, harmoniert der Lavendel mit der umgebenden Landschaft. Ebenso lockt er Insekten an. Und zu Guter Letzt gewinnt man aus den Lavendelblüten ganz neue Produkte, wie zum Beispiel Lavendelöl, Honig, Lavendellikör – süß auf der Zunge, im Abgang mit herber Note. Eben „lecker“.

Auf dem Weg zur Kreisstadt Cochem mit seinem Markenzeichen, der pittoresken Reichsburg, passierte das Schiff eine echten Moselperle: das Dorf Karden. Noch wie zu Zeiten des berühmten englischen Malers William Turner um das Jahr 1840 liegt das Dörfchen beschaulich am Wasser, dominiert von der dreitürmigen romanischen St. Castor-Kirche. Die „weiße Schönheit“ ist eine der ältesten Kirchen an der Mosel und überaus sehenswert!

In Karden, wie auch in anderen Dörfern entlang des Flusses, begegnet man neben Burgen und Ruinen auch zahlreichen Relikten aus der Römerzeit: Villen, Resten von Siedlungen, Kastellen und Kelteranlagen. Zeugnisse aus der über fünfhunderjährigen römischen Geschichte an der Mosel findet man auch in fast jedem alten Weinkeller, ob als gedrungene Säule oder als Trittstein der Kellertreppe, der sich auf seiner Unterseite bei einem Umbau als römischer Grabstein entpuppt.

Höhepunkt der römischen Vergangenheit findet man in Trier: die Porta Nigra, das schwarze Tor, von den Moselanern liebevoll nur „Porta“ genannt. Das Stadttor wurde 1986 zusammen mit weiteren römischen Denkmälern aus Trier und Umgebung von der UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen. Eine Abbildung der „Porta“ findet man in jedem Lateinbuch. Überlebt hat das imposante Stadttor die über 1700 Jahre nur deswegen, weil zur romanischen Zeit in den Bau hinein eine Kirche gezwängt wurde, ohne die Grundsubstanz des weltweit einzigartigen römischen Stadttores zu zerstören. Zwischen 1804 und 1809 ließ Napoleon Bonaparte dann die mittelalterliche Bausubstanz entkernen. Zum Vorschein kam nach gut 700 Jahren wieder der römische Ursprungsbau, so, wie sich das Tor uns heute präsentiert.

Der Besuch Triers, der Hauptstadt der Praefectura Galliae, bildete mit dem Sonntagsgottesdienst im Dom und einem Rundgang durch die Altstadt den krönenden Abschluss der Reise. An den zwei Tagen zuvor hatte die Gruppe noch den Städten Cochem und Zell, und auch der Stadt Luxemburg, nur 50 Kilometer von Trier gelegen, mit ihren imposanten Festungsraben und dem noch intakten Verteidigungssystem, einen Kurzbesuch abgestattet.

Für viele ein weißes Fleckchen auf ihrer persönlichen Reise-Landkarte war wohl das Städtchen Saarburg, mit seinem malerischen Flair, wunderschönen Ausblicken, und den immer wieder sehenswerten Fachwerkhäusern, die für Saar und Mosel so typisch sind. Am Morgen hatte die Gruppe bereits das Museum von Villeroy & Boch in Mettlach besucht. Ebenso wie die große Vielfalt an Keramikwaren der annähernd 275-jährigen Privatunternehmens, begeisterte die Weinprobe in dem versteckt liegenden Weingut Würtzberg im Winzerdörfchen Serrig/Saar. Nur über schmale Feldwege erreichbar, bewies Busfahrer Michael Ziegler aus Bad Kissingen hier um das ein oder andere Mal sein fahrerisches Können. Im Weingut kamen edle herbe Tropfen zur Verkostung; hier hätten alle Teilnehmer gerne noch etwas länger verweilt. Aber in Trier lockte das Galadiner an Bord der lädierten Amadeus Princess – natürlich mit dem obligatorischen abschließenden Eisbüfett, das mit brennenden Wunderkerzen den Moselkreuzfahrern bei gedämmten Licht im Speisesaal offeriert wurde.

Zu Ende ging die Reise tags darauf – ein Gemeinschaftserlebnis verbracht in großer Harmonie. An diese fünf Tage – vorbei an den herbstlich gefärbten Weingärten entlang von Mosel und Saar – werden sich wohl alle noch nach Jahren erinnern. Nicht nur wegen der Havarie gleich zu Beginn der Reise, sondern vor allem wegen der zahlreichen schönen Flecken, wie zum Beispiel am vorletzten Tag: der atemberaubenden Ausblick auf die Saarschleife bei Cloef. Wie schön hat Gott doch die Welt geformt – nahezu ein Paradies auf Erden. Der biblische Apfelbaum ist der rote Weinbergspfirsich, der Rieslingwein von Mosel und Saar der ersehnte Jungbrunnen. Man muss das Schöne verinnerlichen und für die Nachwelt bewahren. Christen haben dafür die griffige Formel gefunden: „Bewahrung der Schöpfung“ – überall, nicht nur an Mosel und Saar.