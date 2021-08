Fluss-Kreuzfahrt Weingärten an Mosel und Saar / 20.-24. Oktober 2021

Rhein, Mosel und Saar zählen zweifellos zu den schönsten Flüssen un - seres Landes. Unternehmen Sie daher diese ganz besondere Reise für Romantiker: Malerische Gassen verbreiten eine mittelalterliche Atmosphäre und laden zum Bummeln und Staunen ein. Idyllische Weinberge im beliebtesten Weinbaugebiet der Region und pittoreske Burgen ziehen am Ufer vorbei, während das Schiff durch sagenumwobene Landschaften von einem Städtchen zum anderen fährt. Bei der Anreise macht das Rheinland mit der Domstadt Köln den Anfang. Entdecken Sie an - schließend vom Schiff aus gemütliche Moselstädtchen ebenso wie die berühmte Saarschleife und untemehmen Sie wiederum per Bus einen Ausflug ins Groß herzogtum Luxemburg, wo spannende Kontraste aus Altem und Neuem Sie erwarten. Schließlich lässt Deutschlands älteste Stadt Trier mit der berühmten Porta Nigra aus der Römerzeit grüßen...

Unser Schiff

MS AMADEUS PRINCESS (****)

Vom ersten Augenblick der Flussreise wird die AMADEUS Princess Sie verzaubern: Das geschmackvoll eingerichtete Schiff überzeugt mit Eleganz, Komfort und ei ner ganz und gar behaglichen Atmosphäre. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht vom Sonnendeck oder von der luxuriösen Panoramabar aus und lassen Sie sich von der vorbeiziehenden Uferlandschaft inspi - rieren. Die AMADEUS-Crew an Bord ver - wöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten und liebevollem Service und trägt so dazu bei, dass Ihre Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Leben an Bord

Die Atmosphäre an Bord ist ungezwungen. Wir empfehlen, für die evtl. kühleren Abende einen Pullover mitzunehmen und für die Landausflüge festes Schuhwerk. Wer mag, erscheint am Abend in elegan - ter Kleidung. Das Rauchen ist nur im ge - kennzeich neten Bereich auf dem Sonnen - deck gestattet. Bordausgaben können am Ende der Kreuzfahrt bequem bar, mit EC-Karte, Kredit karte (Mastercard, VISA, PIN er forderlich) bezahlt werden.

Schiffsinformation

Länge 110 m; Breite 11,4 m; 160 Passa - giere, Besatzungsmitglieder 40, Baujahr/ Renovierung 2006/2020, Lift vorhanden.

Kabineninformation

Die Kabinen bieten jeglichen Komfort: Geschmackvolles Design und hochwertig ausgestattete Badezimmer mit Dusche und WC sind nur einige der An - nehmlichkeiten. Alle Kabinen sind Außen kabinen, ca. 15 m² groß und bieten nebeneinanderstehende Betten, die auf Wunsch ge trennt gestellt werden können, und verfügen über eine individuell regulierbare Klimaanlage / Heizung, SAT-TV mit Ra dio, Föhn, Safe und Telefon. Die Kabinen auf Mittel- und Oberdeck verfügen über bis zum Boden reichende Panorama fenster zum Öffnen (französischer Balkon), die Kabinen auf dem Hauptdeck haben schmale, nicht zu öffnende Aussichtsfenster.

Ausstattung des Schiffes

Panorama-Salon mit Bar, Amadeus-Club, Vital-Club, Massage, Fitnessraum, Friseur, Shop, Sonnendeck mit Liege stühlen, Stühlen und Tischen. Im großzügigen Restaurant finden alle Gäste zu einer Tischzeit Platz. Lassen Sie sich vom freundlichen Personal verwöhnen. Auf dem Speiseplan stehen internationale Spezialitäten ebenso wie auch Gerichte aus den Regionen entlang der Reiseroute.

