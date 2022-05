Nachlese: Sechs Tage Meerluft schnuppern

Die Reisesaison ist eröffnet! Bei der ersten DZ-Leserreise in diesem Jahr, die wieder mit dem langjährigen Kooperationspartner TCI Reisen stattgefunden hat, fuhren die Reiselustigen in den Norden. Und die Resonanz war riesig: Aufgrund der hohen Nachfrage bildete sich neben der ursprünglich geplanten Gruppe noch eine zweite.

Sechs Tage lang konnten die DZ-Leserinnen und Leser die Natur des Alten Landes, der Seestadt Bremerhaven, Cuxhavens und Cuxlands betrachten. Immer mit dabei: die Fahrräder. Schon am ersten Tag der Reise kamen sie zum Einsatz. Nach der Busfahrt und einem Stopp am Kaiserhafen legten die beiden Reisegruppen rund 25 Kilometer mit den Drahteseln zurück. Während die erste Gruppe in ihrem Hotel in Bremerhaven einkehrte, ging es für die zweite Gruppe mit dem Rad bis nach Cuxhaven in ihr Hotel.

Auch die folgenden Tage standen für die beiden Reisegruppen einige Radtouren an. Ob eine Nordseetour entlang der Weserdeiche und der Nordseeküste hin zum Dorumer Tief, entlang des Elbe-Radweges oder eine Tour am Hafen-Rundweg in Cuxhaven: Die Urlauber legten mit ihren Fahrrädern so einige Kilometer zurück. Natürlich durfte auch eine ausgiebige Route im Alten Land nicht fehlen: Hier ging es vorbei an alten Fachwerkhäusern, Prunkpforten und Obsthöfen mit Plantagen, Hofläden und Cafés. Im Jorker Zentrum konnten zudem der Gräfenhof (Rathaus), das Fachwerk der „Bürgerei“ sowie die St.-Matthias-Kirche besichtigt werden.

An Tag vier wartete eine ganz besonderes Highlight auf die zwei Gruppen. An Bord von Deutschlands größtem zivilen Segelschiff „Alexander von Humbold II“ (Alex) verbrachten die DZ-Leser einige Stunden. Bei der Seefahrt hatten die Urlauber sogar die Chance, selbst einmal Hand anzulegen und zu helfen, die Segel zu setzen.

Zum Abschluss verbrachten die zwei Gruppen ihren letzten Tag in Bremerhaven. Bei einem Besuch der Havenwelten hatten die Reisenden die Möglichkeit, das Klimahaus oder etwa das Auswandererhaus zu besuchen. Andere entschieden sich auch zu einer Hafenrundfahrt oder nahmen an der rund 20 Kilometer langen Radtour durch die Stadt bis hin zum Fischereihafen teil. Am Nachmittag mussten sich die Urlauber dann verabschieden: Mit Bus und Radanhänger ging es wohlbehalten wieder zurück nach Dülmen.