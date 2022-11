Nachlese: DZ-Leser grüßen vom sonnigen Golf von Sorrent

Blauer Himmel, blaues Meer und jede Menge Sonne: Grüße aus Italien senden die Teilnehmer einer Leserreise der Dülmener Zeitung, die derzeit am Golf von Sorrent unterwegs sind.

„Wir sind 32 Reisende, eine lustige Truppe, immer pünktlich, haben ein wunderbares Hotel, gutes Essen und jede Menge Spaß“ schreibt die Gruppe. So stand am Freitag etwa ein Ausflug nach Pompeij an, ebenso wie ein Aufstieg auf den Vulkan Vesuv.

Gemeinsam mit Reiseleiter Matthias Risser hatten die Dülmener zuvor bereits die malerische Amalfi-Küste samt dem gleichnamigen Ort (das Gruppenfoto entstand vor der Kathedrale St. Andreas) und dem Bergdorf Ravello erkundet.

Auch die Herstellung von Mozzarella lernten die Dülmener bereits näher kennen. Ebenfalls ein Höhepunkt: der Ausflug mit dem Schiff zur Insel Capri. Begonnen hatte die Reise übrigens mit einem kleinen Schreckmoment. Eurowings streikte am Montag - aber mit Air Baltic ging es dann in den Süden.