DZ Leserreise: Weihnachtsreise Berlin

Begleiten Sie uns dieses Mal in unsere weihnachtliche Hauptstadt. Niemals sonst ist Berlin so schön. Die Stadt beeindruckt im Lichterglanz und die Prachtboulevards “Unter den Linden” und der “Kurfürstendamm” erstrahlen hell erleuchtet. Lassen Sie sich auf dieser Reise inspirieren und unterhalten und erleben Sie die Weihnachtszeit einmal anders: In keiner anderen europäischen Hauptstadt liegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so nah zusammen wie in Berlin. Die weihnachtliche Spreemetropole bietet die Gelegenheit, ebenso ihre vitalen Seiten, kosmopolitische Dynamik und ihre wechselvolle Geschichte, kulturelle Vielfalt, besinnliche Momente und vor allem gemütliche Stunden im Kreis Gleichgesinnter und liebgewonnener Menschen zu genießen.

Maritim Hotel proArte Berlin****

Das komfortable Hotel befindet sich in Berlins historischer Mitte ganz in der Nähe des Brandenburger Tors und des Reichtags an der bekannten Shoppingmeile Friedrichstraße. Somit wohnen Sie inmitten der Se henswürdigkeiten. Aber auch die Galeries Lafayette, der Gendarmenmarkt, die Museumsinsel, die Prachtstraße "Unter den Linden" sowie der Kurfürstendamm sind nicht weit entfernt. Neben dem attraktiven, kunstvollen Design der Zimmer können Sie sich auch über kostenfreies WLAN freuen. Edle Marmorbäder untermalen das stilvolle Ambiente des Zimmers. Flachbildfernseher, Klimaanlage und vieles andere mehr bieten komfortables “Wohnen und Wohlfühlen”.

Weitere Informationen zum Reiseablauf, Leistungen, Preisen und Anmeldung entnehmen Sie bitte diesem PDF-Download.