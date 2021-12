DZ Leserreise: Naturgarten Breisgau

Den Besucher erwartet hier eine vom Weinbau geprägte, sonnenverwöhnte Kulturlandschaft. Jeder der romantischen Winzerorte hat seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter und Charme. Man sieht hier noch urig gewachsene Dorfstrukturen mit beschaulichen Marktplätzen und alten Fachwerkhäusern, gemütliche Weingüter und drumherum die sonnigen Weinterrassen. Eine solche Region kann man am besten in der Gesellschaft einer Radlergruppe erleben.

Bahlingen am Kaiserstuhl

Am östlichen Kaiserstuhl in herrlicher Land - schaft gelegen, hat sich Bahlingen den Charakter eines typischen Kaiserstühler Weinbauortes erhalten. Hier bestimmen wunderschöne Fach werkhäuser und Win - zerhöfe das Ortsbild. In Bahlingen gehen Tradition und Innovation Hand in Hand. Für geführte Fahrradreisen in der näheren und weiteren Umgebung ist Bahlingen auf - grund seiner verkehrsgünstigen Lage ideal. Um die Badische Weinstraße und die Region rund um den Kaiserstuhl zu erkunden gibt es kaum einen günstigeren Ausgangs - ort. Der Kaiser stuhl ist zusammen mit dem Tuniberg ein kleines Paradies für Radler. Die einzigartige Fauna und Flora des kleinen Vulkangebirges lassen das Radfahren zu einem Erlebnis werden. Gastronomie, Winzerbetriebe und Unterkünfte sind auf Besucher bestens vorbereitet.

Hotel Landgasthof “Zum Lamm” in Bahlingen am Kaiserstuhl

Das freundliche, familiengeführte Hotel in einem restaurierten Gebäude aus dem 18. Jh. befindet sich im Zentrum des gemütli - chen Städtchens Bahlingen. Die zweckmäßig ein gerichteten Zimmer ver fügen über Bad/WC oder Dusche/WC, teilw. Balkon, Flach bild fernseher und kostenloses WLAN. Zur Ausstattung des Hauses gehört ein in der Region be kanntes und gemütliches Rest aurant im Land hausstil mit einer an - erkannt guten Küche sowie eine Weinstube und ein Biergarten.

Radeln mit E-Bike-Genuss

Radeln in beschaulichem Tem po mit dem eigenen Fahrrad, un be las tet durch Gepäck und ge führt durch einen streckenkundigen Rad-Reiseleiter und je nach Beteiligung einen weiteren Begleiter, das kennen unsere Gäste schon seit 20 Jahren. Mit dieser Reise sprechen wir E-Bike-Fahrer an, die mit ihrem Rad umzugehen wissen, gern mit etwas Elan unterwegs sind einige Hügel nicht scheuen. Dennoch bleiben wir unserem Motto „Genussradeln mit Einkehrschwung“ treu: Sie radeln auf gut geeigneten Radwegen und brauchen sich keine Sorgen machen, einen Abschnitt nicht bewältigen zu können. Wie von allen Reisen gewohnt ist der Bus mit Spezial - anhänger etappenweise im Einsatz. Sie radeln u. a. auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse durch den Schwarzwald, unternehmen per Bus noch einen Abstecher zum Titi see und erkunden per Rad das Markgräfler Land sowie die Route rund um den Kaiserstuhl und schaffen dank “E-Bike“ auch die Strecke über den Tuniberg.

