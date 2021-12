DZ Leserreise: Golf von Sorrent

In kaum einer Region Italiens haben die Menschen auf kleinstem Raum so viel zu erzählen wie in Kampanien. Fast 3000 Jahre geht die Zeit zurück, aus der Geschichte und Geschichtchen überliefert wurden. Ob es nun die Vorlieben des römischen Kaisers Tiberius auf Capri, die Wandmalereien Pompejis, die mittelalterlichen Seefahrergeschichten Amalfis, die Bemerkungen der Literaten aller Jahrhunderte oder der neueste Klatsch aus Neapel sind, es ist eine Region, die von sich reden macht. Es sind vor allem zwei Epochen, die Neapel und die Golfregion kunstgeschichtlich geprägt haben: Antike und Barock.

Nicht nur die Kirchen, ganz Neapel und Umgebung wurde vom “Barockfieber” erfasst. Stuck, Marmor und vor allem glasierte, teils auch bemalte Majolika - ein in der Golfregion weitverbreitetes Kunsthandwerk - verliehen den älteren Bauten ein völlig neues Aussehen. Tatsächlich erwarten Sie auf dieser Reise Landschaftsbilder besonderer Art, prachtvolle Blütengärten, malerische Küstenstraßen über azurblauem Meer und der wohl berühmteste Vulkan der Welt, der Vesuv. Verleben Sie auf den Ausflügen unvergessliche Tage am sonnenver - wöhnten Golf von Neapel.

Golf und Halbinsel Sorrent

Sie wohnen nur wenige Kilometer entfernt von Sor rent, dem Ge burts - ort des Re nais sancedichters Torquato Tasso und lange Zeit Wohnort des be rüh m ten Tenors Caruso. Sorrent liegt am Rande einer steil ins Meer abbrech en den Hochebene. Prunkvillen, Nobel hotels der Belle Epoque und ge pflegte Uferpromenaden bestimmen das Stadt bild. Apfelsinen- und Zitro nen plan ta gen zieren die Gärten und Umgebung. Sorrent wurde von den Griechen gegründet, dann von den Römern erobert und war bereits in der An - tike eine beliebte Sommer frische der Aristokratie. Zentrum des Ortes ist die Piazza Torquato Tasso. Auf der Piazza Gargiulo steht der Franziskanerkonvent San Frances co, des sen schönes Holzportal aus dem 16. Jh. eine Betrachtung wert ist. Außerdem sehenswert ist im Innern ein reizvoller kleiner Kreuzgang mit gotischen Spitz bögen des 13. Jahrhunderts. Der angrenzende frühere Klostergarten der heutigen Villa Comunale ist wohl einer der schönsten Stadtparks der Region. Von einer Aussichtsterrasse hat man einen traumhaften Blick über den Golf, mit dem Vesuv im Hintergrund.

Art Hotel Gran Paradiso (4-Sterne-Landeskategorie)

Ihr Hotel liegt oberhalb von Sorrent am Rande des Nachbarortes Sant’Agnello und bietet von der Terrasse einen wunderschönen Panoramablick auf den Golf von Neapel mit dem Vesuv und zu den Inseln Ischia und Procida. Das Hotel ist umgeben von mediterraner Vegetation. Nach Sorrent (ca. 2,5 km) gibt es einen Transfer service. Zu den Einrichtungen gehören: Empfangsbereich, Aufzug, Restaurant, Bar, Sonnenterrasse und Swimmingpool mit einem großartigen Ausblick. Die Nichtraucherzimmer (Gartenseite) sind modern eingerichtet und verfügen über Balkon, Bad/WC oder Dusche/WC, Föhn, Direktwahltelefon, zentrale Klima anlage, Satelliten-TV, WLAN/WiFi ohne Gebühr, Safe und Minibar/ Kühlschrank. Das hoteleigene Restaurant im Erdgeschoss verwöhnt Sie mit italienischer und internationaler Küche sowie mit Spezialitäten aus Sorrento.

