DZ Leserreise: Faszination Nordsee

Dabei genussvoll in die Pedale treten, die Landschaften erleben und neue Horizonte entdecken. Kleine Ortschaften, historische Bauten, Gastlichkeit und vor allem: diese Natur! Die Nordsee, Flüsse, Moore, Wälder... Lernen Sie die von Ebbe und Flut ge prägte Landschaft kennen. Unberührte Natur, salzige Luft, Leuchttürme, Reetdachhäuser, Schafe, Windmühlen und fangfrische Krabben direkt vom Kutter sind untrennbar mit einem Besuch dieser Nordsee-Region verbunden. Dazu Strände mit bunten Strandkörben und das Wattenmeer.

Erlebniswelten an der Nordsee

Die Seestädte Bremerhaven und Cuxhaven haben Radlern einiges zu bieten. Hier radeln Sie vielfach gemütlich am Was ser entlang und auf flachen Wegen vorbei an Hafenbecken so wie über Schleusen zum gigantischen Containerterminal. Auch die Autoverschiffung aus und in alle Welt mit speziellen Transportschiffen ist zu be stau - nen. Auf Deichen sowie über grüne Routen gehts ins Umland. Das Nordseebad Cuxhaven ist eine Hafenstadt mit viel Platz für Urlaub an der Küste. An der Ku gel - bake, Wahr zeichen an der Mündung der Elbe, fahren die riesigen Containerschiffe direkt am Be sucher vorbei.

“Schaufenster” alter Fischereihafen Nordseehotel Bremerhaven (***+)

Ein Hauch von Nostalgie, von Trawlern und geschäftigen Fischauktionen ist noch zu spüren, steht man hier im alten Fischerei - hafen und blickt auf die Museumsschiffe und den Leuchtturm. Hier entstand eine Er lebniswelt rund um Fisch und Meer, um Gastronomie und Unterhaltung. Alles liebe - voll restauriert und verpackt in typischem roten Backstein. Hier reihen sich traditionelle Restaurants, Kneipen und maritime Läden aneinander und hier liegt auch das moderne Nordseehotel direkt am Hafenbecken. Die Zimmer ver fügen über eine 4- Sterne-Einrichtung: Dusche/WC, Sat.-TV, kostenloses WLAN, Telefon, Safe und Mini - bar/Kühlschrank. Wahlweise sind Zimmer mit Land- oder Hafenblick buchbar.

Genussradeln an der Nordsee und durch das Cuxland

Radeln in beschaulichem Tempo in einer Gruppe von Gleich gesinnten, ob mit dem eigenen klassischen Fahrrad oder per E-Bike, un be las tet durch Gepäck und ge führt durch einen streckenkundigen Rad-Reiseleiter sowie je nach Beteiligung mit einem weiteren Begleiter, das kennen unsere Gäste schon seit 20 Jahren. Sie radeln auf flachen Radwegen (einmal abgesehen von den Auf- und Überfahrten der Deiche) und brauchen sich keine Sorgen machen, einen Abschnitt nicht bewältigen zu können. Allerdings sollte man gelegentlich mit etwas Seewind rechnen. Eine normale Fitness und etwas Rad -Routine reichen aber aus. Täglich radeln Sie kaum mehr als ca. 40 km. Zeit für Pausen und Mahlzeiten ist selbst ver ständ lich ein geplant. Wie bei unseren Radreisen üblich ist der Bus mit Spezial anhänger etappenweise im Einsatz. Zum Abschluss haben Sie in Bremerhaven noch Gelegenheit zum Besuch des Klima - hauses oder des Auswandererhauses oder Zeit für eine Hafenrundfahrt.

Weitere Informationen zum Reiseablauf, Leistungen, Preisen und Anmeldung entnehmen Sie bitte diesem PDF-Download.