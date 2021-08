8-tägige Leserreise Blumenriviera / 4.-11. Oktober 2021

Ihr Urlaubsort Finale Ligure

Finale Ligure liegt an der Riviera delle Palme und besteht im wesentlichen aus den Ortsteilen Finalmarina, dem heutigen Zentrum mit dem Hauptstrand und der Fuß gängerzone mit Geschäftsleben und Bahnhof, Finalpia, das östlich anschließt, und Finalborgo, einem altertümlichen um - mauerten Städtchen etwa 2 km im Hinterland.

Finales feiner Sandstrand ist ei ner der längsten und breitesten in Ligurien. An der Strandpromenade, die mit Palmen bestückt ist, gibt es eine große Auswahl an Restaurants, Cafés uvm. Finale Ligure ist eine Stadt mit vielen historischen und kulturellen Zeugnissen von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart.

Hotel Boncardo (Landeskategorie 4 Sterne)

Das sehr gut bewertete Hotel Boncardo liegt in Finale Ligure direkt an der Meeres - promenade sowie am schönen Strand und verfügt über ein ei genes Restaurant. Lounge, Bar und Terrasse sowie kostenfreies WLAN. Hotel mit 4 Etagen und Aufzug.

Die geschmackvoll modern eingerichteten, klimatisierte Zimmer (wie oft in Italien unterschiedlich groß) verfügen wahlweise über direkten und seitlichen Blick zum Meer (gegen Zuschlag) sowie zum Ort.

Die Zimmer bieten einen Flachbild-Sat-TV, Safe, Kühlschrank und ein eigenes Bad mit Haar trockner. Das Frühstücksbuffet umfasst süße und herz hafte Speisen sowie hausgemachten Kuchen. Abends wird ein 3-Gänge-Menü mit Auswahl der Hauptspeise (ab dem 2. Abend) serviert.

Das Zentrum von Finale Ligure erreichen Sie nach ca. 1 km. Laut unabhängiger Gästebewertungen zählt die Lage des Hauses zum beliebtesten Teil von Finale Ligure.

Weitere Informationen zum Reiseablauf, Leistungen, Preisen und Anmeldung entnehmen Sie bitte diesem PDF-Download.