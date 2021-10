„Wie wird man Redakteur?“

Seit Montag bekommen die Jungen und Mädchen die Dülmener Zeitung mit Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland in die Schule geliefert. Intensiv beschäftigen sich die Schüler mit ihren Klassenlehrerinnen Simone Möllmann und Julia Kühn mit der Zeitung. Was ist eine Überschrift, was ist der Aufmacher und was ist eine Meldung und ein Ressort, das wussten die Kinder schon. Jetzt wollten die Schüler unter anderem wissen, wo die DZ-Redaktion ihre Informationen herbekommt, ob der Beruf auch Spaß macht und wie man eigentlich Redakteur wird.

Foto: Jürgen Primus

Nach der Unterrichtsstunde wurde noch ein Klassenfoto geschossen und so anschaulich demonstriert, wie ein Foto in die Zeitung kommt. Denn heute können sich die Jungen und Mädchen selber in der DZ sehen.