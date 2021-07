Keine Printausgabe der Dülmener Zeitung mehr beim Bäcker bekommen? Keine Lust, bei Dauerregen zum Kiosk zu laufen? Oder am Strand gehört, dass in Dülmen etwas passiert ist und so auf der Suche nach weiteren Informationen? Dann gibt es nun eine Möglichkeit, sich jederzeit und überall die aktuelle Tagesausgabe der Dülmener Zeitung zu kaufen. Denn heute startet der DZ-Shop, der gemeinsam mit der Agentur Wehmeyer + Reygers entwickelt wurde.