New York/London (dpa) - Die Ölpreise sind kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,05 US-Dollar. Das waren 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 1,35 Dollar auf 59,51 Dollar.

Gestützt werden die Ölpreise auch durch die Aussicht auf neue Konjunkturmaßnahmen in den USA. Präsident Joe Biden will in den kommenden acht Jahren unter anderem die Infrastruktur erneuern und Millionen Arbeitsplätze schaffen. Die Investitionen entsprächen etwa zehn Prozent der jährlichen US-Wirtschaftsleistung.

Derweil wollen das Ölkartell Opec und seine zehn Partnerländer nach Angaben der russischen Agentur Interfax wieder mehr Öl fördern. Das vereinbarten die Energieminister der Länder bei einer Online-Konferenz. Im Mai und Juni sollen 350.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag mehr gefördert werden als aktuell. Im Juli solle die Steigerung mehr als 400.000 Barrel am Tag betragen.

