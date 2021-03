Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,36 Prozent auf 31.573,48 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Rückenwind kam aus den USA. An der Wall Street hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend einen Höchststand erreicht. Stützend wirkten beachtliche Impffortschritte in der Corona-Krise. Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein, kündigte US-Präsident Joe Biden an.

