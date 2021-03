Der Dax notierte am Freitagmittag 0,40 Prozent tiefer bei 14.715,96 Punkten, nachdem er am Vortag mit 14.804 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Freitag um 0,72 Prozent auf 31.743,63 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent abwärts.

Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Indizes und einzelne Aktien aus. An solchen Tagen sind größere Schwankungen möglich, da etwa Fonds- oder Vermögensverwalter manchmal versuchen, noch rechtzeitig die Kurse in Richtung jener Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

