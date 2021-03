Der Dax notierte am späten Vormittag 0,09 Prozent höher bei 14.570,38 Punkten, nachdem er tags zuvor mit 14.601 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch zuletzt um 0,29 Prozent auf 32.004,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts.

Beim jüngsten Höhenflug europäischer Automobilaktien scheint es derzeit keine Bremsen zu geben. Wie schon an den beiden Vortagen haben die Sektorwerte auch am Mittwoch ihr hohes Aufwärtstempo beibehalten. Während am Vortag positive Nachrichten von Volkswagen und vom Batteriehersteller Varta als Kurstreiber dienten, sorgten am Mittwoch gute Neuigkeiten von BMW und vom Zulieferer Leoni für weiteren Optimismus.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts gewann am Vormittag 1,9 Prozent und war damit erneut der attraktivste Sektor in Europa. Gleichzeitig erklomm der Index den höchsten Stand seit Juni 2018 und nähert sich seinem Dreijahreshoch.

Die Aktien von BMW kletterten um 5,0 Prozent auf den höchsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren. Noch besser lief es für die Volkswagen-Vorzugsaktien, die an der Dax-Spitze um weitere 6 Prozent anzogen. Damit summiert sich ihr Kursgewinn seit Dienstag auf mehr als zwölf Prozent. Die Aktien von Leoni profitierten von den Geschäftszahlen und dem Ausblick des Autozulieferers und stiegen um fast 14 Prozent.

Die Papiere von Fraport reagierten mit einem Kurssprung von 3,3 Prozent auf eine positive Analystenstudie. So hatte die britische Großbank HSBC die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers von «Hold» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 60 Euro angehoben.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-855586/5