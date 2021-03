Gegen Mittag gewann der Leitindex noch 0,82 Prozent auf 14.154,44 Punkte. «Letzte Woche noch Inflations- und Zinssorgen, heute Corona-Zuversicht und Öffnungsperspektiven», schrieb dazu der Chefvolkswirt der LBBW, Uwe Burkert, in einem Kommentar.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen blieb am Mittwoch mit plus 0,60 Prozent auf 31.951,68 Punkten noch klar unter seinem Rekord. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gleichfalls 0,6 Prozent. Die Unternehmensstimmung in dem Währungsraum hatte sich im Februar dank einer soliden Industrie etwas aufgehellt.

Im Dax versammelten sich Autowerte auf den vordersten Plätzen. Für die Vorzüge von Volkswagen und für die Papiere von Continental hoben die Analysten der UBS ihre Kursziel deutlich an. Die Papiere gewannen jeweils um die viereinhalb Prozent. Der europäische Autosektor war mit plus 2,7 Prozent der beste der Stoxx-600-Übersicht.

Nach Geschäftszahlen und Ausblick stand mit der Shop Apotheke einer der Pandemie-Gewinner im Blick. Der Online-Arzneihändler will nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2021 weiter wachsen, allerdings mit etwas weniger Tempo. Das reichte Marktteilnehmern nicht. Die Anteilsscheine verloren am MDax-Ende 1,3 Prozent.

Der IT-Dienstleister Cancom sicherte sich einen Rahmenvertrag mit einer EU-Organisation. Mit plus 4,4 Prozent waren die Titel auf dem ersten Platz im MDax.

© dpa-infocom, dpa:210303-99-666099/4