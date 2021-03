Anleger blicken auf die Bund-Länder-Beratungen zur weiteren Vorgehensweise in der Corona-Krise. Unter dem wachsenden öffentlichen Druck stellte Kanzlerin Angela Merkel eine vorsichtige Öffnungsstrategie in Aussicht. «Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft schon sehr bald wieder in die Normalität zurückgeführt werden kann», sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Dies stütze den Dax.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte bislang um 0,52 Prozent auf 31.928,79 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Entgegen der schwächeren US-Börsen, wo am Vortag vor allem die hoch bewerteten Technologiewerte wieder unter Beschuss gekommen waren, gaben die Gewinne an den asiatischen Börsen am Morgen eine gute Vorlage. Beachtung finden dürften im Verlauf des Tages noch Stimmungsdaten zur Wirtschaft in der Eurozone und in den USA sowie US-Arbeitsmarktdaten. Am Abend nach US-Börsenschluss informiert dann die Deutsche Börse über etwaige Änderungen in den einzelnen Indizes Dax, MDax und SDax, die zum Montag, 22. März, umgesetzt werden.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt stand mit der Shop Apotheke einer der Pandemie-Gewinner im Blick. Nach einem außergewöhnlich starken Jahr will der Online-Arzneihändler auch 2021 weiter wachsen, allerdings mit etwas weniger Tempo. Das reichte Marktteilnehmern nicht. Die Anteilsscheine verloren am MDax-Ende 2,2 Prozent.

Im Dax versammelten sich Autowerte auf den vordersten Plätzen. Für die Vorzüge von Volkswagen und für die Papiere von Continental hoben die Analysten der UBS ihre Kursziel deutlich an. Treiber für Volkswagen sei das Modell ID.3 als größte Elektromobilitäts-Chance, hieß es in der Studie, die am Mittwoch Beachtung fand. Für Continental votieren sie nun ebenfalls mit «Buy». Volkswagen gewannen gut viereinhalb Prozent, Continental fast dreieinhalb Prozent.

Der IT-Dienstleister Cancom sicherte sich einen Rahmenvertrag mit einer EU-Organisation. Mit plus 3,2 Prozent waren die Titel auf dem ersten Platz im MDax.

