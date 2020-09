Rückenwind von US-Börsen treibt Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist zum Börsenstart am Mittwoch deutlich über die zuletzt umkämpfte Marke von 13.000 Punkten gestiegen. Mit einem Plus von 1,52 Prozent notierte der Leitindex in der ersten Handelsstunde bei 13.171,49 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte im frühen Handel um 1,37 Prozent auf 27 897,55 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,4 Prozent.