Dax steigt in Richtung 13.100 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist am Dienstag zum Start in den September wieder der Sprung über die Marke von 13.000 Punkten gelungen. Der Leitindex gewann in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start 0,99 Prozent auf 13.073,60 Punkte.