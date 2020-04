Dax-Kurs auf Talfahrt

Der Leitindex Dax notierte am Nachmittag bei 9527,25 Punkten und damit mehr als vier Prozent im Minus. Noch am Dienstag hatte er es zwischenzeitlich über die Marke von 10.000 Punkten geschafft. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte rund dreieinhalb Prozent ein und stand damit bei 20.310,59 Punkten. Der EuroStoxx 50 verlor fast vier Prozent.

«Die Konsolidierung der vergangenen Woche könnte die Ruhe vor dem zweiten Sturm an der Börse gewesen sein», kommentierte Marktexperte Milan Cutkovic von AxiTrader das Geschehen. Das neue Coronavirus breite in den USA weiterhin rasant aus. Nach Einschätzung des Experten brauche es nicht viel an negativen Nachrichten, damit Anleger wieder in den Panik-Modus schalten würden.

Wegen der Virus-Krise sind in Deutschland erneut eine Reihe von Unternehmen unter anderem bei ihren Ausblicken auf die Bremse getreten. So etwa der Rückversicherer Munich Re, bei dem vor allem der Ausfall und die Verschiebung von Großveranstaltungen im ersten Quartal für hohe Schäden sorgen. Das Unternehmen stoppte auch ein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie gab am Nachmittag um gut fünf Prozent nach.

Auch Adidas legt sein bereits gestartetes Aktienrückkaufprogramm auf Eis. Allerdings hatte das Management bereits Mitte März die diesjährige Tranche des Programms vorübergehend ausgesetzt - unmittelbar nach Beginn der Einzelhandelsschließungen in Europa und Nordamerika. Nun habe der Vorstand beschlossen, den Rückkauf für den Rest des Jahres formell zu stoppen, hieß es. Die Aktie büßte knapp drei Prozent ein.

Mit noch mehr Enttäuschung reagierten Anleger auf die einkassierten Jahresziele von Continental. Die Aktie gab zuletzt um fast sechs Prozent nach. Es sei derzeit nicht abzuschätzen, wann ein neuer Ausblick gegeben werden kann, hieß es von dem Autozulieferer und Reifenhersteller. Dabei war die Prognose keine vier Wochen alt.

Größter Dax-Verlierer war allerdings, wie so oft in den vergangenen Wochen, der Triebwerksbauer MTU mit einem Minus von mehr als neun Prozent. Seit Beginn des Corona-Crashs an den Märkten ist das Papier um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Der zivile Luftverkehr ist vom nahezu weltweiten Shutdown besonders betroffen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 145,25 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,24 Prozent auf 173,01 Zähler zu.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0924 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.